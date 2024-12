Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach einem 13-jährigen Jungen aus Meerbusch

Meerbusch (ots)

Der 13-jährige Vermisste ist am Dienstag (03.12.) gegen 06:00 Uhr in einer weiteren Vermisstensache in Köln angetroffen und in eine dortige Jugendeinrichtung verbracht worden. Von dort aus entfernte er sich am selbigen Tag gegen 09:45 Uhr und beabsichtigte, zurück nach Meerbusch zu fahren. Zu Hause ist er seitdem nicht angekommen.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht dazu, dass der Junge angetroffen werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen hält der Vermisste sich öfters an der Hauptschule in Korschenbroich auf und fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Er bevorzugt jedoch die Bahn.

Zur Beschreibung des Vermissten: Er ist circa 160 Zentimeter groß, ist kräftig gebaut und hat dunkle Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kappe sowie einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei veröffentlicht ein Foto des Vermissten im Fahndungsportal NRW, das (solange die Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung vorliegen) unter folgendem Link abgerufen werden kann: https://polizei.nrw/fahndung/154015

Wer hat den Jungen gesehen oder kann sonstige Angaben zu seinem etwaigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter Telefon 02131 300-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell