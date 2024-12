Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geparkter PKW beschädigt - Fahrer flüchtig

Korschenbroich (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten Autofahrer, der offenbar in der Zeit von Mittwoch (11. 12.), 18 Uhr, bis Donnerstag (12.12.), 15.10 Uhr, einen an der Pescher Straße in Korschenbroich-Pesch geparkten Wagen beschädigt hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der betreffende Wagen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt und wurde offenbar von einem vorbeikommenden Fahrzeug touchiert. Es entstanden deutliche Kratzer und roter Lackabrieb. Der Verantwortliche hat den Schaden offenbar nicht gemeldet und sich unerlaubter Weise entfernt.

Die Polizei Rhein-Kreis Neuss ist daher auf der Suche nach dem Verursacher des Schadens. Zeugen können Hinweise an das Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 02131 3000 richten.

Oftmals müssen die Opfer einer Unfallflucht ihre gesamten Kosten alleine tragen. Das "Unerlaubte Entfernen vom Unfallort" - so die korrekte Bezeichnung - ist deshalb kein Kavaliersdelikt. Neben einer Geld- oder im schlimmeren Fall Freiheitsstrafe drohen dem Täter Fahrverbot oder Führerscheinentzug. Bei jedem Unfall sollte deswegen die Polizei informiert werden.

