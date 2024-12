Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Bild-Infos

Download

Neuss / Jüchen (ots)

Am Donnerstag, (12. 12.) sind in der Zeit von 19.50 Uhr bis 22.40 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Heerdter Straße in Neuss eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde ein auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt, die Täter erbeuteten offenbar Schmuck und Bargeld.

Hingegen erfolglos sind Einbrecher offenbar ebenfalls am Donnerstag um 18.35 Uhr an der Straße Dycker Weinhaus in Jüchen-Damm geblieben. Möglicherweise beim Versuch, die Haustür aufzubrechen, wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Die in der Nähe befindlichen Bewohner kamen hinzu und sahen eine dunkel gekleidete Person, die sich in unbekannte Richtung entfernte.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 02131 3000 an die Polizei gerichtet werden.

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor! Sicherungen an den häufigsten Einstiegsstellen wie Türen und Fenstern können die häufig unter Zeitdruck und mit einfachem Werkzeug operierenden Täter abschrecken. Zu den Möglichkeiten, Haus oder Wohnung einbruchssicherer zu machen, berät die Polizei Mieter und Eigentümer kostenlos und vor Ort. Ein entsprechender Termin kann unter 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell