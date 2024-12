Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Der Weg in den Polizeiberuf - Die Personalwerberin lädt ein

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist auf der Suche nach jungen Menschen, die sich für das duale Studium zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar oder den Bildungsgang "Fachoberschule Polizei" interessieren.

Deswegen lädt die Polizei des Rhein-Kreis Neuss zur Beratung ein.

Polizeihauptkommissarin Claudia Behrendt erklärt, welche Voraussetzungen für die Karriere bei der Polizei gelten, wie die Bewerbung abläuft und wie man auch ohne Abitur seinen Weg zur Polizei finden kann. Außerdem gibt es erste Einblicke in den Polizeiberuf.

Wer sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen: am Dienstag, 17. Dezember 2024, um 17 Uhr, im Polizeidienstgebäude an der Jülicher Landstraße 178, 41464 Neuss. Eine vorherige Anmeldung wird erbeten per Mail an personalwerbung.neuss@polizei.nrw.de.

