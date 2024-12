POL-NE: Ermittler suchen Eigentümer von Apple Watch

Jüchen (ots) - Am Donnerstag (12.12.), gegen 12:55 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Grevenbroicher mit seinem Kleinkraftrad die Gierather Straße in Fahrtrichtung Stessener Pfad. An der Einmündung bog eine 52-jährige Frau aus Jüchen mit ihrem Auto vom Stessener Pfad links auf die Gierather Straße ab. Nach ersten Erkenntnissen konnte die Dame nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Grevenbroicher. Das Krad ...

