Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 09.05. auf den 10.05.2025 wurde ein 65-jähriger PKW-Fahrer in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war. Ein beweiskräftiger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,78 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet./pizw

