Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallfluchten/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 13.05.2025 in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Zweibrücker Straße in Oberauerbach geparkten, weißen PKW Toyota Verso. Hierbei wurden der hintere linke Kotflügel sowie die Heckbeleuchtung hinten links in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Ebenfalls am Dienstag, 13.05.2025 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Hofenfelsstraße abgestellten, schwarzen PKW Hyundai NX4e.Hierbei entstand an der Heckklappe des Hyundai ein Sachschaden in Höhe von ca. 800.- Euro.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernten sich beide Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat die Unfallhergänge beobachtet bzw. kann Angaben zu den unfallverursachen Fahrzeugen oder deren Fahrzeugführer machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

