Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Tostedt - Fahrraddiebe gestellt ++ Winsen - Zaunelemente gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neu Wulmstorf (ots)

PKW-Diebstahl

In der Nacht zu heute, 7.4.2025, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 9 Uhr, kam es in der Schillerstraße zu einem PKW-Diebstahl. Unbekannte entwendeten einen auf einem Parkstreifen abgestellten Kia XCeed in grau. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Die Täter manipulierten offenbar das schlüssellose Zugangssystem und konnten so den Wagen starten. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Tostedt - Fahrraddiebe gestellt

Eine Gruppe von vier jungen Männern war am Sonntagabend, 6.4.2025, von einem Zeugen gemeldet worden, weil sie sich im Bereich des Fahrradunterstandes am Bahnhof an mehreren Fahrrädern zu schaffen gemacht hatte. Als Polizeibeamte die Örtlichkeit erreichten, waren die Täter gerade dabei, das dritte Fahrrad aufzubrechen. Als sie die Beamten erblickten, ließen sie es stehen und flüchteten, konnten aber kurz danach gestellt werden.

Gegen die vier Männer im Alter von 21, 23, 24 und 25 Jahren wurden Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Zaunelemente gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Nacht vom 11. auf den 12.3.2025 kam es an der Straße Borsteler Grund zu einem Metalldiebstahl. Unbekannte hatten in der Nacht zwölf Elemente eines Stabmattenzauns, der um einen Regenrückhaltebecken montiert war, abgebaut und die Elemente gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 EUR.

Zeugen, die möglicherweise die "Arbeiten" an dem Zaun oder den Abtransport beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell