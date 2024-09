Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Montagabend (23.09.2024) in der Hauptstätter Straße. Ein 46 Jahre alter Skoda-Fahrer war gegen 21.00 Uhr in der Hauptstätter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Römerstraße querte ein 25-Jähriger die Fahrbahn im Bereich der Fußgängerfurt und stieß dort mit dem Skoda zusammen. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

