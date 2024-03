Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum vom 16.03.2024, 12:00 Uhr bis 17.03.2024, 10:00 Uhr ereignete sich in der Gartenstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei fuhr das flüchtige Fahrzeug beim Ein-/oder Ausparken gegen einen geparkten, braunen 3er BMW und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

