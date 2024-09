Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, bei dem am Montag (23.09.2024) in der Charlottenstraße ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden ist. Eine 25 Jahre alte Polizeibeamtin fuhr gegen 21.30 Uhr mit Sondersignal in der Charlottenstraße in Richtung Olgastraße. Ein unbekannter Autofahrer wechselte vor der Kreuzung vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen, sodass die 25 Jahre alte Polizeibeamtin eine Gefahrenbremsung durchführen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 30 Jahre alter Polizeibeamter, der mit einem Streifenwagen ebenfalls mit Sondersignal hinter der 25-Jährigen fuhr, stieß gegen den vorausfahrenden Streifenwagen. Der Unbekannte Autofahrer fuhr in unbekannte Richtung davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

