POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 13.05.2025

Aalen (ots) - Mutlangen: Einbruch in Schule Von Freitagnachmittag 15.00 Uhr bis Montagmorgen 6.50 Uhr wurde die Seiteneingangstür der Hornbergschule mit einem Brecheisen aufgestemmt, wodurch Schaden von ca. 500 Euro entstand. Ob das Gebäude anschließend betreten wurde ist unklar, entwendet wurde jedenfalls nichts. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise unter 07171 3580 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen ...

