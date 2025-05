Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfall

Aalen (ots)

Kernen: Betrunken Autounfall verursacht

Ein 56- jähriger VW Fahrer hat am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr einer 45- jährigen Fiatlenkerin im Kreisverkehr der Waiblinger Straße zur Karlstraße die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass der 56- Jährige mit knapp 1,1 Promille unterwegs war. Neben einem verursachten Sachschaden von insgesamt 3500 Euro muss sich der Mann nun auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Schorndorf: Hühnerstall aufgebrochen - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Montagfrüh 7.15 Uhr wurde durch einen unbekannten Dieb das Schloss des Hühnerstalls eines 27- Jährigen mit einer Gewindestange aufgebrochen und die Hühner herausgelassen. Offensichtich wurden vier der insgesamt 22 Hühner entwendet. Die restlichen Hühner befanden sich direkt neben dem Stall im Hegnauhofweg und konnten wieder eingefangen werden. Die Polizei in Schorndorf bittet Zeugen sich unter 07181 2040 zu melden.

Schorndorf: versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag 14.00 Uhr und Montag 7.00 Uhr versuchten unbekannte Langfinger durch Aufhebeln der Hauseingangstür Zugang zu einem Gebäude in der Christian- Friedrich- Werner Straße zu erlangen. Da die Tür den Versuchen standhielt, entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei in Schorndorf bittet Zeugen unter 07181 2040 festgestellte Auffälligkeiten mitzuteilen.

Weinstadt: Einbruch in Büro

In der Beutelsbacher Straße wurde zwischen Freitagmittag 13.00 Uhr und Montag 5.45 Uhr durch unbekannte Diebe ein Hausmeisterbüro bei den dortigen Sportanlagen aufgehebelt und Diebesgut von knapp 200 Euro mitgenommen. Die Polizei in Waiblingen nimmt Hinweise unter 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Kellerräume

Von Freitag 20.00 Uhr auf Samstag 10.30 Uhr wurden die Kellerräume in einem Gebäude in der Salierstraße auf unbekannte Weise aufgebrochen und durchsucht. Hierbei wurden mehrere Sekt- und Weinflaschen entwendet, eine genaue Höhe des Diebesguts ist aber noch nicht bekannt. Die Polizei in Waiblingen bittet Zeugen sich unter 07151 950422 zu melden.

