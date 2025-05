Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen: Körperliche Auseinandersetzung, Pkw-Aufbruch und Unfall

Aalen (ots)

Neresheim: Köperverletzung

Mit 8 Streifenbesatzungen rückte die Polizei am letzten Donnerstag in Richtung Steinmühle zu einem Mehrfamilienhaus aus. Dort wurde gegen 17.30 Uhr über mehrere Umwege ein Angriff mit einer Axt unter Bewohnern gemeldet. Die polizeilichen Abklärungen ergaben jedoch, dass sich der Sachverhalt weit weniger dramatisch darstellte, eine Axt war wohl nicht im Spiel. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gerieten zwei 32 und 33 Jahre alte Bewohner mit Handgreiflichkeiten in Streit, wobei zumindest der 32-Jährige einen Faustschlag erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und sicherheitshalber zur Beobachtung mit ins Krankenhaus genommen. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der genaueren Umstände dauern noch an.

Aalen: Pkw-Aufbruch

In der Nacht auf Montag brach ein Dieb gewaltsam einen Opel Adam auf, der in der Hinteren Abtsgmünder Straße abgestellt war. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 entgegen.

Aalen: Unfall an Einmündung

An der Einmündung der Oberen Bahnstraße zur Julius-Bausch-straße stießen am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr ein Linienbus sowie ein Chrysler zusammen. Beide Fahrer verletzten sich dabei leicht. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell