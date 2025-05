POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste tot aufgefunden, Körperverletzung, Trunkenheitsfahrt, Sachbeschädigung, Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Murrhardt-Fornsbach: Vermisste Beate Z. tot aufgefunden

Am Sonntagabend wurde durch einen Passanten die vermisste Beate Z. tot im Feuchtgebiet nördlich der Wahlenmühle aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen aufgenommen. Es deutet nichts darauf hin, dass Beate Z. Opfer einer Straftat wurde. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

Murrhardt: Streit eskaliert - Reizgas eingesetzt

Am Sonntag, gegen 20:40 Uhr gerieten zwei 22-Jährige mit einem 32-jährigen Mann in einen verbalen Streit. Als die drei Personen gegen 21:10 Uhr nochmals in der Bahnhofstraße aufeinandertrafen, kam es zu einer Rangelei. Dabei setzte der 32-Jährige Reizgas ein und verletzte einen der 22-Jährigen damit leicht. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aspach: Mit Kleinkraftrad betrunken unterwegs

Am Sonntagmorgen, gegen 02:45 Uhr wurde ein 25-jähriger in der Schulstraße mit seinem Kleinkraftrad durch eine Polizeistreife angehalten und auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Während des Gesprächs konnte Alkoholgeruch im Atem des 25-Jährigen wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Backnang-Maubach: Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntag, gegen 01:10 Uhr zwei Lampen in einer Tiefgarage in der Kitzbüheler Straße. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 07191 9090.

Sulzbach a.d. Murr: Rauchentwicklung in Firma

Am Freitagnachmittag, kam es gegen 16:35 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung bei einer Firma in der Industriestraße. Grund war ein technischer Defekt an einer Maschinenkühlung. Dadurch gerieten heiße Späne in die Abtransportanlage und sorgten für die Rauchentwicklung. Zu einem Brand kam es nicht. Die Feuerwehr Sulzbach/Murr war mit 3 Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort.

Fellbach: Sachbeschädigung auf Friedhof

Am Sonntag, gegen 18:35 Uhr wurde bekannt, dass unbekannte Vandalen ein Waschbecken der Herrentoilette beim Friedhof Oeffingen von der Wand geschlagen haben. Zudem wurde der Handtuchspender beschädigt. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

