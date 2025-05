Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Lkw, Gleitschirmunfall und tödlicher Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Fußgängerin von Motorrad erfasst

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr wollte eine 83-jährige Wanderin die K2599 vom Einkorn kommend überqueren. Hierbei übersah sie einen 23-jährigen Motorradfahrer, welcher die K2599 befuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen und leitete eine Vollbremsung ein, wobei er sich mehrfach überschlug. Es kam dennoch zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fußgängerin, wobei die 83-jährige Frau schwer verletzt wurde. Der 23-Jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl aus Lkw

Ein Dieb öffnete zwischen Freitag 15 Uhr und Samstag 08:30 Uhr den verschlossenen Laderaum eines geparkten Lkw auf einem Parkplatz am Fliegerhorst und entwendete aus diesem mehrere technische Geräte im Wert von insgesamt einigen hundert Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die Haller Straße und fuhr in einen Kreisverkehr in Richtung der Willy-Brandt-Straße ein. Im Kreisverkehr geriet sein Motorrad ins Rutschen, weshalb der 46-Jährige stürzte. Hierbei wurde seine 42-jährige Sozia leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bühlertann: Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr überprüfte ein 27-jähriger Mann einen aufgestellten Kran in der Haller Straße. Hierbei wurde er von einem Ausleger des Krans zwischen zwei Stahlträgern eingeklemmt und dabei tödlich verletzt. Zur Bergung des Mannes war die Feuerwehr mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gaildorf: Gleitschirmunfall

Ein 41-jähriger Gleitschirmflieger flog am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr über dem Gewann Kappelsberg. Infolge eines Windstoßes klappte ein Teil des Gleitschirms ein, sodass der 41-Jährige an Höhe verlor. Er stürzte aus etwa 10 Metern mit seinem Gleitschirm zu Boden und wurde hierbei schwer verletzt. Der 41-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell