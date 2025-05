Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 11.05.2025

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

An der Kreuzung Pamiersring/Hammersbachweg kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:35 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Bei einem Wendemanöver übersah eine 43-jährige Golffahrerin einen BMW 420d. Die 19-jährige BMW-Fahrerin und die Dame im Golf wurden beide leicht verletzt bei dem Unfall. Am VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro, an dem BMW in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Lkw bleibt an Brücke hängen

In der Johanniterstraße übersieht ein 50-jähriger Lkw-Fahrer am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr die Höhenangabe an der dortigen Brücke und bleibt mit seinem Lkw stecken. Nachdem die Luft aus den Reifen des Lkw gelassen wurde, konnte dieser wieder geborgen werden. Am Lkw entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der Schaden an der Brücke ist bislang noch unbekannt.

Rosengarten: Pkw fährt gegen Straßenschild, eine Person verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:03 Uhr fuhr eine 20-jährige mit ihrem BMW auf der K2594 und wollte nach rechts auf die B19 in Richtung Rosengarten abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Straßenschild und wurde leicht verletzt. An dem BMW entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall zwischen zwei Pkw

Samstagmittag gegen 11:49 Uhr kam es in der Ellwanger Straße zu einem Unfall zwischen einem Ford Ranger und einem BMW 520d. Der 21-jährige Ford-Fahrer übersah den links neben ihm fahrenden BMW und touchierte diesen beim Abbiegen auf der rechten Fahrzeugseite. Es wurde niemand verletzt. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro, am BMW von ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell