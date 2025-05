Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 11.05.2025

Neuler: Motorradfahrer stürzt in Kurve

Auf der K3233 zwischen Burghardsmühle und Leinenfirst stürzte am Samstagnachmittag gegen 16:34 Uhr ein 61-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Kurve und wurde leicht verletzt. An seiner Harley-Davidson entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradsturz nach medizinischem Notfall

In der Goethestraße kam es am Sonntagmorgen gegen 08:52 Uhr zu einem Rettungseinsatz. Hierfür wurde die Goethestraße zwischen ca. 09:05-09:30 Uhr vollgesperrt. Eine 65-jährige Radfahrerin stürzte wegen eines medizinischen Notfalls von ihrem Rad und kam nach erfolgreicher Reanimation in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen, die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und vier 4 Einsatzkräften und die Polizei mit einem Fahrzeug vor Ort.

