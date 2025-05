Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Ellwangen und Lauchheim (Stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Ellwangen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Sachschaden von 5.100 Euro

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14:50 Uhr ein Verkehrsunfall an einer Einmündung der Wilhelm-Maybach-Straße in Ellwangen, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 19-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg entlang der Max-Eyth-Straße in Fahrtrichtung Neunheim. An der Einmündung zur Wilhelm-Maybach-Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 41-jährigen Pkw-Lenkerin eines VW Sharan. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem Pkw. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Mountainbike entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro, am VW Sharan beläuft sich der Schaden auf rund 5.000 Euro.

Lauchheim: Unfall - Zwei Leichtverletzte und Totalschaden

Am Freitag kam es gegen 18:43 Uhr auf der B29 zwischen Bopfingen und Lauchheim, an der Kreuzung zur K3200 in Richtung Röttingen, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden. Eine 62-jährige Fahrerin eines Suzuki Swift wollte von der B29 nach Röttingen abbiegen. Dabei übersah sie eine 22-jährige Fahrerin eines Opel Corsa, die aus Richtung Bopfingen kam und vorfahrtsberechtigt war. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem fast frontalen Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Suzuki Swift wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, während der Schaden am Opel Corsa rund 9.500 Euro beträgt.

