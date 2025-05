Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Jagstzell: Unfall

Ein 33-jähriger Skoda-Lenker befuhr am Freitag gegen 07:55 Uhr die B290 von Schweighausen in Richtung Jagstzell. Kurz vor Jagstzell kam ihm ein weißer Sprinter entgegen, der auf die Gegenfahrspur geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Mann mit seinem Skoda nach rechts ausweichen. Dabei touchierte er den Bordstein, wodurch sein Reifen beschädigt wurde. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise zu dem flüchtigen weißen Sprinter unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Bopfingen: Pkw zerkratzt

Ein 49-Jähriger stellte am Donnerstag gegen 19:00 Uhr seinen Seat auf einem Parkplatz in der Schloßstraße ab. Als er am darauffolgenden Tag gegen 09:25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 9602-0.

Aalen: Fassade beschädigt

Unbekannte warfen am Donnerstagabend um ca. 22:00 Uhr den Lichtaufsatz einer Warnbake gegen ein Wohnhaus in der Straße "Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring". Hierdurch wurde der Putz der Fassade beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Mutlangen: Verkehrsinsel überfahren

Eine 67-jährige Frau befuhr am Freitag gegen 11 Uhr mit einem VW die Wetzgauer Straße in Richtung Ortsmitte Mutlangen. Aufgrund einer medizinischen Ursache kam sie nach links in Richtung Fahrbahnmitte ab und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel mitsamt zwei dort befindlichen Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau konnte jedoch im Anschluss von zwei Zeugen festgestellt werden. Die Frau wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Es entstand ein Schaden von ca. 5.800 Euro.

