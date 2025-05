Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann bricht in Rathaus ein und droht zu springen, Unfälle, Körperverletzung, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Mann bricht in Rathaus ein und droht zu springen

Ein suizidaler 29-Jähriger drohte in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr, sich von einem Balkon im dritten Stock des Rathauses zu stürzen. Vermutlich gelangte der alkoholisierte und mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stehende Mann über ein Baugerüst auf die Balkone. Er hatte mehrere Scheiben des Rathauses eingeschlagen, verletzte sich dabei selbst und begab sich auch in verschiedene Räume, wo er Schaden anrichtete. Bemühungen ihn freiwillig vom Gebäude zu sprechen führten nicht zum Erfolg. Er warf vielmehr Gegenstände von den Balkonen und bewaffnete sich mit einer Scherbe. Letztlich konnte er gegen 5.30 Uhr durch hinzugezogene Spezialeinsatzkräfte der Polizei überwältigt werden. Er wurde ärztlich versorgt und soll nun in eine Fachklinik eingeliefert werden. Die Polizei war mit sieben Besatzungen, die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und sechs Kräften im Einsatz. Zudem begab sich Bürgermeister Bernd Schwarzendorfer der Stadt Aalen zur Unterstützung vor Ort.

Abtsgmünd: Linienbus touchiert Tesla

Ein Linienbus touchierte am Donnerstag gegen 16:50 Uhr beim Abbiegen von der Rötenbergstraße auf die B19 einen Tesla, welcher dort aufgrund einer Fahrbahnverengung sein Fahrzeug anhalten musste. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Aalen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Zwei bislang unbekannte Männer belästigten und beleidigten am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in der Ostpreußenstraße einen Busfahrer eines Linienbusses. Als ein 21-Jähriger eingriff, wurde dieser von einem der Männer zunächst ebenfalls beleidigt und beim Aussteigen aus dem Bus körperlich angegangen. Hierbei wurde der 21-Jährige verletzt.

Bei den Angreifern handelt es sich um zwei etwa 45-jährige Männer. Einer der Männer war mit einer schwarzen Jacke einer hellgrauen Hose sowie dunklen Schuhe bekleidet und hatte dunkle kurze Haare. Der zweite Mann trug eine hellbrauen Jacke, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich und hatte kurze helle Haare. Er hielt eine Bierflasche in der Hand. In Begleitung die beiden Männer befand sich ein etwa 6-jähriges Mädchen, welche eine pinke Regenjacke, eine Mütze und eine Jeanshose trug.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein in der Dresdener Straße geparkter Audi wurde am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 19:15 Uhr durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Stödtlen: Handbremse vergessen

Ein 40-jähriger LKW-Fahrer vergaß am Donnerstag vor Verlassen seines LKW "Im Moosfeld" diesen genügend gegen Wegrollen zu sichern. Infolgedessen machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte rückwärts gegen eine Lagerhalle. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Rosenberg: Abbiegenden PKW beim Überholen übersehen

Gegen 11:30 Uhr überholte am Donnerstag ein 41-jähriger Transporter-Fahrer in der Haller Straße zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Hierbei kollidierte er mit einem nach links abbiegenden VW eines 52-Jährigen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Iggingen: Vorfahrtsunfall

Eine 53-jährige VW-Fahrerin übersah am Donnerstag gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Gartenstraße / In den Höfen einen von rechts kommenden Peugeot einer 59-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß wodurch ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Am Donnerstag parkte eine 36-Jährige ihren Seat gegen 7:45 Uhr auf einem Parkdeck in der Bürgerstraße. Als sie gegen 9 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung fest. Sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: VW zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 18:30 Uhr in der Obere Zeiselbergstraße einen VW. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Waldstetten: Unfall mit vier Verletzten

Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr geriet ein 77-jähriger VW-Fahrer beim Befahren der K3275 in Richtung Ortsmitte auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf kollidierte sein VW-Tiguan mit einem VW-Passat eines 50-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zwei Mitfahrer des 50-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Heckscheibe beschädigt

Am Donnerstag schlug ein Unbekannter zwischen 13 Uhr und 13:45 Uhr in der Straße "Brandstatt" die Heckscheibe eines Mercedes ein. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell