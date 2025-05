Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrraddiebstahl, Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Fahrrad entwendet

Zwischen Montag, 28.04.25, und Donnerstag, 08.05.25, wurde ein Fahrrad aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Zwerenbergstraße entwendet. Der Neupreis des Rades lag bei etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Neresheim: Unfall

Ein 31-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 10:10 Uhr mit seinem Lkw die K 3299 von Dossingen kommend an die Einmündung zur L1084. An der Einmündung wollte er geradeaus in das Industriegebiet Riegel weiterfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 39-jährigen BMW-Lenkerin. Es kam zum Unfall, bei dem sich die Frau schwer verletzte und deshalb in ein Klinikum verbracht werden musste. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell