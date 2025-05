Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfallflucht und Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Sachbeschädigung

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde an einem VW in der Stauferstraße mit einem Betonbrocken die Beifahrerscheibe eingeworfen. Dieser verursachte am Armaturenbrett ebenfalls einen Schaden, wodurch dieser ingesamt auf ca. 800 Euro beziffert werden muss. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei in Waiblingen bittet Zeugen sich unter 07151 950422 zu melden.

Weinstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 60- jähriger Mercedesfahrer war am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der L1201 zwischen Aichwald und Weinstadt unterwegs als ihm ein Skoda in einer Kurve teilweise auf dessen Fahrbahn entgegenkam. Es kam glücklicherweise nur zur Kollision beider Außenspiegel. Der Skodafahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um die Beschädigung. Der 60 - Jährige blieb mit seinem Schaden von etwa 1000 Euro an der Unfallstelle zurück. Die Polizei in Waiblingen sucht nun Zeugen die sich unter der 07151 950422 melden können.

Waiblingen: Diebstahl aus Keller

Von Sonntag 20.30 Uhr auf Montag 17.00 Uhr wurden einem 49- Jährigen im Schwalbenweg zwei angekettete Pedelecs aus seinem Kellerraum entwendet. Das Diebesgut wies einen Wert von mehreren tausend Euro auf. Wer sich die beiden Räder zu eigen gemacht hat ist noch offen, weshalb die Polizei in Waiblingen unter 07151 950422 Zeugen sucht.

