POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Körperverletzung

Backnang: Getränke aus Automat gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:30 und 22:40 Uhr sechs Getränke aus einem Automaten in der Eduard-Breuninger-Straße. Dazu lösten sie mehrere Schrauben der Ausgabeklappe. Zusätzlich wurde der Kartenscanner mittels eines Feuerzeugs beschädigt. Es entstand geringer Sachschaden.

Burgstetten-Erbstetten: Unfall - Fuchs auf der Fahrbahn

Am Mittwochabend, gegen 21:25 Uhr musste eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Alte Backnanger Straße (K1897) wegen eines Fuchses auf der Fahrbahn plötzlich abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 29-jähriger Citroen-Fahrer erkannte das zu spät. Der Citroen-Fahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu verhindern und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Er erfasste jedoch das Heck des Mercedes und verursachte Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Mittwoch, gegen 17:35 Uhr befuhr eine 53-jährige Opel-Fahrerin die Dieselstraße von der Daimlerstraße kommend. Als sie an der Benzstraße nach links abbiegen wollte, übersah sie den von rechts kommenden bevorrechtigten 42-jährigen Nissan-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall mit einem Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Weinstadt: Diebstahl aus Supermarkt

Am Mittwoch wurde in einem Weinstädter Supermarkt eine 26- jährige Diebin auf frischer Tat erwischt. Als die Supermarkt Mitarbeiter die mitgeführte Tasche der Dame öffneten, staunten sie nicht schlecht, da sie insgesamt Waren im Wert von ca. 600 Euro an der Kasse vorbeilotsen wollte. Die 26- Jährige musste die Waren selbstverständlich wieder zurückgeben und sieht sich nun mit einer Strafanzeige konfrontiert.

Winnenden: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Der Dacia eines 42- Jährigen parkte am Mittwoch zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des Kindergartens in der Albertviller Straße. Als der Mann an sein Auto zurückkam, musste er einen frischen Unfallschaden in Höhe von etwa 2000 Euro feststellen. Der Verursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter. Die Polizei in Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter 07195 6940 sich zu melden.

Winnenden: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr kam es am Jakobsweg zwischen einem 29- jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten E-Bikefahrer zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug der Radfahrer dem 29- Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend nahm er eine kurze Metallstange zur Hand und schlug dem jungen Mann erneut ins Gesicht. Der Radfahrer fuhr hierauf in unbekannte Richtung davon. Der 29- Jährige zog sich eine Platzwunde und eine Schwellung zu. Die Polizei in Winnenden ermittelt und bittet Zeugen die den Vorfall beobachten konnten, sich unter 07195 6940 zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

Eine 61- jährige Fordfahrerin parkte ihr Fahrzeug am Dienstagmittag um 12:20 Uhr für eine halbe Stunde an einem Supermarkt in der Palmerstraße. Als Sie wieder an ihr Auto zurückkam, muss sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Türe feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niederen vierstelligen Wert. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Kernen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte ältere Dame öffnete am Mittwoch gegen 14.40 Uhr auf dem Apothekenparkplatz in der Fellbacher Straße die Türe ihres Fahrzeugs und schlug diese gegen den neben ihr geparkten Mercedes eines 35 -Jährigen. Als dieser sie darauf ansprach stieg sie in ihr Fahrzeug und fuhr ohne sich um die Beschädigung zu kümmern davon. Der Schaden am Mercedes kann aktuell nicht genau beziffert werden. Die Polizei in Winnenden bittet Zeugen sich unter 07195 6940 zu melden.

Rudersberg: versuchter Einbruch

Von Montag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Langfinger sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße zu verschaffen. Da ihre Hebelversuche an einem Küchenfenster scheiterten, zogen sie ohne Beute von dannen. Am Fenster entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07181-2040 zu melden.

