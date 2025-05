Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trockner in Brand geraten, Auto beschädigt

Aalen (ots)

Winnenden-Bürg: Trockner in Brand geraten

Am Mittwochmorgen, gegen 08:40 Uhr geriet im Untergeschoss einer Gaststätte in der Neuffenstraße ein Trockner in Brand. Brandursächlich war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt des Gerätes. Durch das Feuer entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro bis 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Welzheim: Auto beschädigt

Auf einem Parkplatz am Kirchplatz öffnete am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr eine 15-Jährige unachtsam die Beifahrertür eines VW Golf um einzusteigen. Dabei schlug die Fahrzeugtür gegen einen rechts neben dem Golf geparkten BMW. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell