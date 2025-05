Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Unfall unter Alkoholeinfluss

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann die Hauptstraße von der Haller Straße kommend in Richtung der Crailsheimer Straße. In einer Kurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen zwei Steinpoller, anschließend fuhr er gegen eine Treppe und kam dort zum Stillstand. Der 31-Jährige stieg aus seinem Fahrzeug aus und verließ die Unfallstelle zu Fuß. Er konnte später durch die Polizei angetroffen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 40-jährige Audi-Fahrerin den Pamiersring. Als die Frau nach rechts in den Hammersbachring einbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinterfahrender Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Anschließend beschleunigte er und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell