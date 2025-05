Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Vandalismus an Schule, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Als am Dienstag eine 46-jährige BMW-Fahrerin in der Bahnhofstraße gegen 17:30 Uhr den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie den Audi eines 38-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Oberkochen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen letzten Donnerstag und Dienstag wurde ein Volvo beschädigt, der in einem Parkhaus in der Rudolf-Eber-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

Unterschneidheim/Zöbingen: Farbschmiererei

Am Dienstag wurde eine Farbschmiererei bekannt. An der Verlängerung der Straße Flecken in Richtung eines Feldweges nach Walxheim beschmierten Unbekannte ein Verkehrsschild mit einem Hakenkreuz. Am Boden befand sich ebenfalls eine Farbschmiererei mit einem Hakenkreuz. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: PKW Scheibe beschädigt

Auf einem Lehrerparkplatz im Pestalozziweg wurde am Dienstag zwischen 11:15 Uhr und 15:35 Uhr die Windschutzscheibe eines dort geparkten Opel durch einen Stein beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd /Bettringen: Schulgebäude beschädigt

Unbekannte schlugen in der Zeit von Freitag bis Montag mindestens 13 Glasscheiben auf einem Dach des Berufschulzentrums in der Heidenheimer Straße ein. Zudem beschädigten die Vandalen eine Vielzahl an Blitzableiter einer dortigen Photovoltaikanlage. Sie hinterließen hierbei einen Schaden in Höhe von rund 55 000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Beschädigungen nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/79666490 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell