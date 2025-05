Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Hundebiss, Einbruch Baucontainer

Aalen (ots)

Fellbach-Oeffingen: Körperverletzung durch Hundebiss

Am Dienstag, gegen 12:40 Uhr befand sich eine 29-jährige Frau alleine auf einem Waldspaziergang. Auf einem Waldweg im Waldgebiet zwischen Oeffingen und Neckarrems, kam ihr ein unangeleinter Hund entgegen. Dieser lief auf die 29-Jährige zu und sprang an ihr hoch. Dabei biss sie der Hund zunächst im Bereich des rechten Handgelenks und in den linken Arm. Die 29-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die sodann hinzukommenden Hundehalter entschuldigten sich bei der Verletzten und entfernten sich, bevor Personalien ausgetauscht werden konnten. Der Polizeiposten Schmiden bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9519130.

Backnang: Unfall - Bus streift Anhänger

Am Dienstagmorgen, gegen 07:15 Uhr war ein 40-jähriger Fahrer mit seinem Bus soeben vom Busdepot gestartet, als er in der Bertha-Benz-Straße die Kurve zu eng nahm und mit der rechten hinteren Busseite den Anhänger eines geparkten LKWs beschädigte. Es befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste im Bus. Am LKW Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Sachschaden am Bus beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Backnang: Einbruch in Baucontainer

Unbekannte Diebe brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Baustellencontainer in der Emmener Straße ein. Nach ersten Einschätzungen wurde nichts gestohlen. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen.

Alfdorf: Motorradfahrer nach Ausweichmanöver gestürzt

Ein 25-jähriger Audi-Fahrer war am Dienstag, gegen 08:05 Uhr auf der Landesstraße L1155 von Alfdorf kommend in Richtung Welzheim unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Lorch wollte der Audi-Fahrer nach links abbiegen und übersah dabei den ebenfalls von links kommenden 58-jährigen Motorradfahrer. Um ein Zusammenprall mit dem Audi zu verhindern, wich der Motorradfahrer in den angrenzenden Acker aus und kam dort zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Weinstadt: Unfall mit verletzter Rollerfahrerin

Eine 61- jährige Dacia Lenkerin wollte am Dienstagmorgen in der Ulrichstraße nach links abbiegen und übersah die entgegenkommende 71- jährige Fahrerin eines Motorrollers, die hierdurch zu Fall kam. Die 71-Jährige zog sich hierbei Verletzungen am Bein zu. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

