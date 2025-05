POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhäuser

Aalen (ots) - Aspach: Einbruch in Baustelle Zwischen vergangenem Mittwochnachmittag und Montagfrüh wurde auf einer Baustelle in Aspach an der Abzweigung nach Völkleshofen ein Baustellencontainer aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Polizei Backnang nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen. Kernen: Gartenhausaufbrüche Von Sonntag 20:00 Uhr auf Montag ...

