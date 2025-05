Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sturz mit Fahrrad, Räuberischer Diebstahl, Einbruch, Sachbeschädigung

Fellbach: Schüler mit Rad gestürzt

Am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr befuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße. Dabei hatte er seinen Turnbeutel am Lenker befestigt. Dieser gelangte aufgrund der Fahrbewegungen in das Vorderrad und brachte den 12-jährigen Jungen mit seinem Fahrrad zu Fall. Dieser verletzte sich leicht und kam zu weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Fellbach: Räuberischer Diebstahl

Am Montag, gegen 11:50 Uhr entwendete ein unbekannter Mann aus einem Ladengeschäft in der Vordere Straße ein Bund Äpfel und ein Glas Konfitüre. Der Unbekannte verließ den Laden ohne für die Produkte zu bezahlen. Eine 69-jährige Frau beobachtete, wie der Dieb sodann mit seinem Fahrrad wegfuhr und fuhr diesem hinterher. Unmittelbar vor dem Polizeirevier Fellbach konnte die 69-Jährige den unbekannten Dieb stoppen und zur Rede stellen. Hier kam auch eine 42-jährige Frau dazu und versuchte die aufgeheizte Situation zu beruhigen. Um seine Flucht zu ermöglichen trat der Unbekannte plötzlich und unerwartet die 69-Jährige und entkam mit seinem Fahrrad. Der Dieb war laut Zeugenangaben ein älterer Mann um die 70 Jahre alt. Er hatte einen grau melierten Vollbart, trug eine gelbe Jacke und nutzte ein rotes Fahrrad mit Fahrradkorb. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Rudersberg: Streit wegen freilaufender Hunde

Am Montagmittag befand sich ein 48-Jähriger mit seinen zwei Hunden auf einem Spaziergang im Bereich neben der Lindentaler Straße in Richtung Schlechtbach. Dabei wurde der Hundehalter von einem 70-jährigen Mann angesprochen und aufgefordert seine beiden Hunde an die Leine zu nehmen. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung. Dabei soll es zu einer Bedrohung mit einem Messer gegen den 48-Jährigen und seine Hunde gekommen sein. Eingesetzte Polizeistreifen konnten alle Beteiligten vor Ort antreffen. Ein Messer konnte nicht aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schorndorf: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Von Freitag 16:00 Uhr auf Montag 6:00 Uhr konnten sich unbekannte Diebe über die Tiefgarage Zutritt zu verschiedenen Firmenräumlichkeiten in der Vorstadtstraße verschaffen und diverse Büros durchwühlen. Hierbei wurde ein Tresor aufgehebelt und insgesamt Bargeld in niederer fünfstelliger Höhe entwendet. Die Polizei in Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07181 2040.

Schorndorf: Sachbeschädigung an Schule - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag 15:08 Uhr bis Montag 6:50 Uhr wurde durch unbekannte Vandalen eine Scheibe an der Fröbelschule in der Rainbrunnenstraße mit einem Stein eingeworfen, wodurch Sachschaden von 500 Euro entstand. Die Polizei Schorndorf sucht Zeugen die sich unter 07181 2040 melden können.

