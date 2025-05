Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brandstifter ermittelt, Einsatz am Kindergarten, gelockerte Radschrauben und Farbschmiererei

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Gmünd: Tatverdächtiger zu Brandstiftung ermittelt

Wie in der angefügten Ursprungsmeldung berichtet, wurde Ende Januar am vermutlich ältesten Gebäude der Stadt, das einst als mittelalterliche Synagoge diente, eine Brandzehrung festgestellt. Mittlerweile konnte die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um einen 34 Jahre alten Mann aus Schwäbisch Gmünd. Eine politische Motivation für die Tat dürfte nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben sein. Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils gegen den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Ursprungsmeldung vom 31.01.2025 - 14:47 Uhr:

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht

Am Montag, 27.01.2025 wurde an dem vermutlich ältesten Gebäude der Stadt Schwäbisch Gmünd, in der Imhofstraße 9, an einer hölzernen Nebeneingangstüre eine Brandzehrung festgestellt. Den geschichtlichen Erkenntnissen zufolge diente das Gebäude im 14. Und 15. Jahrhundert als mittelalterliche Synagoge. Derzeit finden an und in dem Gebäude umfangreiche Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen statt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Mittwoch, 18.12.2024 und Montag, 27.01.2025 eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Auffälligkeiten im Bereich der Imhofstraße 9 bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Leinzell: Beißender Geruch im Kindergarten

Am Montagmorgen gegen 7:15 Uhr wurde von einer Erzieherin beißender Geruch im Kindergarten in der Bergstraße wahrgenommen. Die hinzugerufene Feuerwehr untersuchte die Räume mit Messgeräten und durchlüftete diese. Es konnten jedoch keine gefährlichen Stoffe festgestellt werden. Die Kinder und die Erzieherinnen wurden vorsorglich in die Gemeindehalle gebracht. Zwei Erzieherinnen wurden wegen Augen- und Atemwegsreizungen vor Ort im Rettungswagen behandelt. Die Ursache blieb im Unklaren.

Oberkochen: Radschrauben an LKW gelockert

Im Zeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr und Freitag, 09:30 Uhr lockerte ein Unbekannter alle Schrauben des hinteren linken Rades eines LKWs, welcher auf einem Parkplatz in der Kopernikusstraße im Bereich Heidekopf abgestellt war. Der 54-jährige Lenker des Fahrzeugs stellte bei der Fahrt laute Geräusche fest, woraufhin er anhielt und die gelockerten Schrauben bemerkte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 95599-0 zu melden.

Westhausen: Farbschmierereien

Unbekannte beschmierten zwischen Freitag und Montag die Rutsche sowie den Kasten der Gasdruckanlange des Freibades mit Farbe. Hinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Nummer 07363 91904-0 entgegen.

