POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen: Verkehrsunfall- Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montagabend in der Silcherstraße ereignet hat.

Den Feststellungen nach fuhr ein 18-Jähriger gegen 18:45 Uhr mit seinem BMW mit überhöhter Geschwindigkeit von der Johann-Sebastian-Bach-Straße in die Silcherstraße ein. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Gartenmauer. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der BMW vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen/Fachsenfeld: Unfallflucht

Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nansenstraße wurde im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr bis Montag, 17:30 Uhr ein Seat vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

6000 Euro Schaden verursachte am Freitag zwischen 8:15 Uhr und 9:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hofherrnstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte er einen dort geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht mit verletzter Frau

Am Montag parkte eine 53-Jährige ihren Opel auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Mörikestraße. Um etwas aus dem Auto zu holen, öffnete sie gegen 16:45 Uhr die hintere Autotür. Eine derzeit noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin fuhr ihr währenddessen gegen die geöffnete Autotür, wodurch diese in den Rücken der 53-Jährigen gedrückt wurde. Hierbei erlitt sie erhebliche Schmerzen, an dem Opel entstand zudem Sachschaden. Die Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Beim Rangieren PKW beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 21 Uhr bis Montag, 13:45 Uhr ein Unbekannter einen Renault, welcher auf einem Parkplatz in der Schießtalstraße stand. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

