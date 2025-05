Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruch und Vandalismus

Aalen (ots)

Aspach: Einbruch in Baustelle

Zwischen vergangenem Mittwochnachmittag und Montagfrüh wurde auf einer Baustelle in Aspach an der Abzweigung nach Völkleshofen ein Baustellencontainer aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Polizei Backnang nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

Kernen: Gartenhausaufbrüche

Von Sonntag 20:00 Uhr auf Montag 11:00 Uhr wurden in der Kelterstraße im Flurstück "Viertele" zwei Gartenhäuser durch unbekannte Diebe gewaltsam geöffnet. Augenscheinlich konnte nichts Brauchbares gefunden werden, da nichts entwendet wurde. An den Türen entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter 07151 41798 entgegen.

Winnenden: BMW touchiert

In der Bachstraße touchierte am Montag gegen 9.15 Uhr ein 76-jähriger VW-Fahrer einen am Fahrbahnrand parkenden BMW. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Korb: Brennende Mülltonne

Vermutlich zündeten Jugendliche am Montag gegen 21.15 Uhr eine Mülltonne aus Plastik im Bereich des Schulhofes in der Urbanstraße an. Danach rannten sie in Richtung Ortskern davon. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an und löschte das kleinere Feuer. Der Sachschaden ist gering. Die Fahndung nach der Jugendgruppe verlief negativ. Hinweise auf diese nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell