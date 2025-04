Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Plüderhausen / Urbach: Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Ford einen Laptop. Der Ford war im Dahlienweg in Plüderhausen geparkt.

Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag durchwühlten unbekannte Täter einen VW in Plüderhausen. Das Fahrzeug war unverschlossen in der Straße "Halde" abgestellt. Entwendet wurde nichts.

In der gleichen Nacht wurden ein BMW und ein Skoda in der Urbacher Maiergartenstraße durchsucht. Auch diese beiden Fahrzeuge waren unverschlossen. Aus dem BMW wurde eine Sonnenbrille und Münzgeld entwendet.

Der Polizeiposten Plüderhausen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 81344 zu melden.

Backnang: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Am Dienstagmorgen, gegen 06:55 Uhr kam es auf der Bundesstraße B14 zwischen Backnang und Waldrems in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem VW Crafter aus Unachtsamkeit auf den vor ihm abbremsenden Fiat eines 47-Jährigen auf. Diesen Umstand erkannte ein 18-jähriger Ford-Fahrer zu spät und fuhr wiederum auf den VW auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Sulzbach a.d. Murr: Unfall

Eine 59-jährige Audi-Fahrerin verlor am Dienstag, gegen 10:30 Uhr auf der L1066 aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie im Bereich des Kreisverkehrs Harbacher Straße/Berliner Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten LKW und Anhänger. Die 59-Jährige wurde durch den Rettungsdienst leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

Leutenbach: Vandalismus

Von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche wurde der Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung an der Mensa in der Theodor-Heuss- Straße mit einem unbekannten Gegenstand mutwillig abgeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter 07195 969030 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell