Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisster in Schwäbisch Hall gefunden

Aalen (ots)

Folgemeldung zur Vermisstensuche in Schwäbisch Hall

Der Vermisste wurde im Zuge der Suchmaßnahmen am Dienstagmittag in Hessental angetroffen. Die Suchmaßnahmen sind beendet.

Ursprungsmeldung vom 28.04.2025 um 20:10 Uhr

Schwäbisch Hall: Vermisstensuche

Am Montag gegen 12:30 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann aus der Innenstadt von Schwäbisch Hall vermisst gemeldet, nachdem er gegen 08:30 Uhr von zuhause mit seinem Hund weggegangen ist, und seither nicht zurückkam. Es wird vermutet, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zur Suche nach dem Mann und seinem Hund waren neben mehreren Polizeistreifen, am Nachmittag auch ein Personenspürhund vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Sie werden am Abend mit Suchhunden der Rettungshundestaffel fortgesetzt. Zur Beschreibung des Vermissten ist lediglich bekannt, dass er etwa 175 cm groß und Brillenträger ist und eine Glatze hat. Er müsste in Begleitung eines Deutschen Schäferhundes sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell