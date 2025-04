Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Aalen (ots)

Drei Männer aus Remshalden und ein Mann aus Weinstadt gerieten in der Vergangenheit ins Visier der Kriminalpolizei, da der Verdacht bestand, dass die Männer im Alter zwischen 22 und 28 Jahren Handel mit Betäubungsmitteln betreiben. Aus diesem Grund wurden gegen die vier Männer Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Am Donnerstagmorgen (24.04.2025) um 6 Uhr wurden u.a. die Wohnungen der Männer durchsucht. Hierbei wurden insgesamt 49 Gramm Kokain, 149 Gramm Marihuana, ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag, entsprechendes Verpackungsmaterial sowie mehrere Waffen aufgefunden. Ein 26-jähriger deutscher Tatverdächtiger wurde festgenommen und noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

