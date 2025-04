Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Aggressiver Ladendieb - Unfälle - Auto zerkratzt - Aufsitzmäher gestohlen

Aalen (ots)

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Am frühen Dienstagmorgen kam es kurz nach 4 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einer Firma in der Anton-Schmidt-Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass lediglich ein Papierhaufen kokelte, dieser konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand weder Sachschaden, noch wurde jemand verletzt.

Winnenden: Aggressiver Ladendieb

Am Montagabend in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:25 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Marktstraße einen Kunden, wie dieser Waren in seiner Jacke versteckte und anschließend den Laden verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Als die Frau den Ladendieb hierauf ansprach, ergriff dieser die Mitarbeiterin an beiden Armen, schob sie zur Seite und flüchtete. Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden und bislang noch keinen Kontakt mit der Polizei hatten, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 15:50 Uhr im Schornbacher Weg einen geparkten Skoda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Skoda wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Montag gegen 16:20 Uhr auf der L 1080. Eine 65 Jahre alte Ford-Fahrerin befuhr die Landstraße von Rudersberg kommend in Richtung Rettichkreisel. Hierbei kam ihr ein bisher unbekannter Autofahrer entgegen. Da beide zu weit links fuhren, berührten sich die Außenspiegel beider Pkw. Anschließend wurde ein hinter dem Ford fahrender VW eines 22-Jährigen durch den umherfliegenden Außenspiegel des Ford beschädigt. Der entgegenkommende Autofahrer, bei dem es sich um einen dunkelhäutigen, 40-60 Jahre alten Mann mit dunkler Haarfarbe und Brille handeln soll, fuhr anschließend unerlaubt weiter. Laut Zeugenaussage war er mit einem graumatten Smart ForFour unterwegs. Zudem wurden die möglichen Kennzeichen WN-JK 700 oder WN-JK 7000 genannt, diese sind allerdings derzeit nicht vergeben. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Fellbach-Schmiden: Auto zerkratzt

Zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 10 Uhr wurde ein im Postweg abgestellter Chevrolet auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 8:50 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines Skoda, der in der Schillerstraße geparkt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Aufsitzmäher gestohlen

Vermutlich am Donnerstag, 24.04., erlangten unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Container, der auf einem Gartengrundstück in Heiningen aufgestellt ist. Daraus entwendeten die Unbekannten zwei Rasenmäher (darunter einen Aufsitzmäher), Auffahrrampen und einen Benzinkanister im Gesamtwert von etwa 8.500 Euro. Da der Aufsitzrasenmäher durch den Geschädigten mit einem GPS-Tracker ausgerüstet war, konnte der Mäher später in einem Fahrzeuganhänger in Oppenweiler aufgefunden werden. Im Anhänger befand sich unter anderem ein weiterer Aufsitzmäher, welcher vermutlich aus einem anderen Diebstahl stammt. Die Ermittlungen zum aufgefundenen Diebesgut und den noch unbekannten Tätern dauern an.

Murrhardt: Unfallflucht - Kirchenmauer beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr mit seinem schwarzen Kleinwagen die Außenwand eines Kirchengebäudes in der Römerstraße. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie ein unbekannter männlicher Fahrer eines schwarzen Kleinwagens beim Wenden mit dem Gebäude kollidierte und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Als Unfallfolge müsste der schwarze Kleinwagen vorne rechts erheblich beschädigt und nur eingeschränkt fahrbereit sein. Der Polizeiposten Murrhardt führt die Ermittlungen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07192 5313.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell