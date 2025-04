Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall - Scheibe beschädigt - Heckspoiler gestohlen

Aalen (ots)

Waiblingen: 15.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 30-jähriger Fahrer eines Ford Transit wollte am Montag kurz vor 8 Uhr von einem Firmengelände rückwärts auf die Eisentalstraße einfahren und übersah hierbei den Opel eines 60 Jahre alten Autofahrers, der die Straße entlangfuhr. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Leutenbach: Scheibe beschädigt

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde eine Fensterscheibe der Gemeinschaftsschule Leutenbach in der Theodor-Heuss-Straße durch einen Steinwurf beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Heckspoiler gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten am Samstag zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr den hinteren Heckspoiler eines Toyota. Dieser war zur Tatzeit in einem Parkhaus in der Merowingerstraße abgestellt. Dabei verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 41798.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell