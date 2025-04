Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Diebstahl von Ortsschild

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung

In einem Zeitraum zwischen Samstag 9:00 Uhr und 16:50 Uhr wurde in der Sauerbrunnenstraße eine Gartenmauer mit silberner Farbe beschmiert. Hierbei wurde in einer Länge von ca. einem Meter ein Schriftzug sowie ein Symbol angebracht. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Personen die Hinweise hierzuhaben werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kreßberg/Asbach: Diebstahl von Ortsschild

Am Ortende Richtung Wüstenau/zum Wald wurde zwischen Donnerstag und Freitag das Ortschild mit der Aufschrift "Asbach" entwendet. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zum Verbleib des Ortschilds hat soll sich beim Posten Fichtenau unter 07962 379 melden.

