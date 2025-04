Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahlsdelikte - Verkehrsunfälle - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Aalen (ots)

Rainau/Dalkingen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, durchwühlte ein Unbekannter einen Mercedes-Benz, der auf einem Hof in der Schulstraße abgestellt war, und entwendete eine Geldbörse. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Bopfingen: Pkws aufgebrochen

In Bopfingen wurden am Wochenende zahlreiche Pkws geöffnet und durchsucht.

In der Gartenstraße wurde zwischen Freitag und Samstag ein Fiat durchwühlt, der sich in einer unverschlossenen Garage in der Gartenstraße befand. Entwendet wurde nichts.

Am Samstag wurde festgestellt, dass aus einem verschlossenen Opel, der seit Längerem in der Straße "Karkstein" abgestellt war, ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurde.

Am Samstag zwischen 00:15 Uhr und 5.30 Uhr wurde das Handschuhfach eines Audis aufgebrochen. Das Fahrzeug stand in der Mörikestraße.

Drei Pkws, die in der Straße "Am Sonnenrain" bzw. in der Kastellstraße abgestellt waren, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag ebenfalls durchwühlt.

In der August-Hirsch-Straße versuchte eine männliche Person am Samstag gegen 00:50 Uhr in einen Mercedes-Benz einzubrechen. Da dieser verschlossen war, gelang es jedoch nicht.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Riesbürg: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, die Heinestraße in Richtung Bahnhofstraße. Aus unbekannter Ursache fuhr er geradeaus über die Bahnhofstraße, überfuhr den Gehweg und kollidierte mit einem Gartenzaun. Dabei wurde ein hinter dem Zaun stehender Komposter beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Nummer 07362 96020 entgegen.

Ellwangen/Schrezheim: Fahrrad mit Blumendekoration entwendet

Zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag wurde in der Fayencestraße ein blaues Damenfahrrad mit Blumendekoration entwendet. Das Fahrrad war mittels Kabelbinder am Gartenzaun befestigt. Das Rad diente zu Dekorationszwecken und ist nicht fahrtauglich. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Fahrrades unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr einen Peugeot, der auf einem Supermarktparkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Hyundai, der in der Hauffstraße abgestellt war, wurde am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Mutlangen: Unfall mit E-Scooter

Eine 16-Jährige befuhr am Freitag gegen 13:55 Uhr mit ihrem E-Scooter den Primelweg. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Seat eines 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrerin des E-Scooters leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 700 Euro.

Iggingen: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Ein Seat-Fahrer befuhr am Freitag gegen 14:40 Uhr die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe Iggingen überholte ein Skoda den Seat trotz Gegenverkehr. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Seat nach rechts ausweichen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht unter der Telefonnummer 07171 358-0 nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. eventuell auch gefährdet wurden.

Hüttlingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag gegen 13 Uhr wurde in der Ebnater Straße bei einem Verkehrsmanöver eine Hauswand sowie ein Balkongeländer massiv beschädigt, wodurch Sachschaden von knapp 3000 Euro entstand. Zum Verursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Aalen nimmt Zeugenhinweise unter 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell