POL-NOM: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck Walter Poser Straße 2 - 12.10.2024 - 09:25h bis 09:35h

EINBEKC ( Fi ) - Am Samstag, den 12. Oktober 2024, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walter-Poser-Straße 2 in Einbeck zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 09:25 Uhr und 09:35 Uhr beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen.

Der entstandene Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf ca. 1000EUR geschätzt

Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0556131310 zu melden.

