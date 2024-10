Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf - Einbruch in Vereinsheim

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.10.2024:

Frielendorf

Einbruch in Vereinsheim

Tatzeit: Dienstag, 22.10.2024, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2024, 12:10 Uhr

Unbekannte sind in ein Vereinsgebäude an der Straße "Am Leydesberg" in Frielendorf-Obergrenzebach eingebrochen.

Die unbekannten Täter versuchten zunächst die Eingangstür der Vereinsheims aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, verschafften sich die Täter über ein angrenzendes Fenster Zugang zum Objekt. Im Innenbereich entnahmen die unbekannten Täter Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus einer Wechselgeldkassette des Sportvereins. Weiterhin wurden zwei im Innenbereich befindliche Dartautomaten durch die unbekannten Täter aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in ebenfalls niedriger dreistelliger Höhe gestohlen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf 500,- EUR geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizeistation Schwalmstadt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06691/943-0 entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

