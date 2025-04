Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Halle

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochabend in eine Halle in der Bahnhofstraße in Hildburghausen ein. Anschließend entwendeten sie Werkzeuge und elektrische Baumaschinen im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0103804/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell