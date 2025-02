POL-PPRP: 29-jähriger Radfahrer missachtet Vorfahrt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (19.02.2025), gegen 22:15 Uhr, brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in der Ruthenstraße aus. Der 87-jährige Bewohner des Hauses wurde bei dem Versuch den Brand zu löschen schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf weitere Räume des ...

