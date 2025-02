POL-PPRP: Videokampagne gegen Gewalt in der Partnerschaft

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Dienstag (18.02.2025), gegen 05:20 Uhr, kam es bei einer Tankstelle in der Brunckstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer bog auf das Gelände Tankstelle ab und kollidierte mit einem 33-jährigen Fahrradfahrer, der den dortigen Radweg befuhr. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.800 Euro. Rückfragen bitte ...

mehr