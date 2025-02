Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht mit schwer verletzter Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine 57-jährige Fahrradfahrerin befuhr am 19.02.2025, gegen 7 Uhr, die Ruthenstraße in Richtung Leuschnerstraße. Kurz vor dem Kreisel am Ruthenplatz überquerte ein weiterer Fahrradfahrer den Zebrastreifen der Ruthenstraße. Dabei kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer frontal und die 57-Jährige stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der unbekannte Fahrradfahrer wollte der gestürzten Frau zunächst helfen, entfernte sich dann aber unerlaubt vom Unfallort, nachdem Ersthelfer anhielten und den Rettungsdienst verständigten. Die verletzte Fahrradfahrerin beschrieb ihn wie folgt: -männlich, -Alter Ende 40 Jahre alt, -dunkle Haare, 3-Tage-Bart, -sprach kein Deutsch, -trug eine neongelbe Warnweste über seiner Jacke.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

