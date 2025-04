Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl und Vandalismus

Aalen (ots)

Jagstzell: Pedelec-Fahrer gestürzt

Ein 66-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec am Montag gegen 22:00 Uhr den Gehweg neben der Crailsheimer Straße in Richtung Ellwangen. Als er vom Gehweg auf die Straße fahren wollte, verkantete sich sein Vorderrad am Bordstein. Hierbei kam er zu Fall. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Der Mann trug keinen Helm.

Rainau/Dalkingen: Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 11:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Pkw, der in der Schmiedstraße abgestellt war. Es wurden zwei Packungen Zigaretten entwendet. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 25-jähriger Hyundai-Lenker wollte am Montagmorgen gegen 06:55 Uhr von der Lorcher Straße nach links in die Eutighofer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Opel, der von einem 35-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, wobei sich der Opel-Fahrer leicht verletzte.

Lorch: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr einen Hyundai, der auf einem Parkplatz eines Gasthauses am Muckensee abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 350 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Mit E-Scooter gestürzt

Ein 43-Jähriger befuhr am Montag gegen 16:20 Uhr mit seinem E-Scooter die Staufenstraße. Dabei geriet er in den Grünstreifen und stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Aalen: Vandalismus

Am Montagnachmittag wurde durch mehrere Passanten am Gmünder Torplatz der Notruf gewählt. Demnach hielt sich ein Mann an der aufgeführten Örtlichkeit auf, schrie laut herum und trat gegen mehrere Fahrzeuge. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Aalener Innenstadt, konnte im Nachgang aber ermittelt werden. Der 35- Jährige beschädigte durch seine Tritte und Schläge einen Pkw und ein Pedelec. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Ebnat: Vandalismus

Zwischen Freitagvormittag und Montagnachmittag wurden in der Unterführung der A7 im Ortsteil Affalterwang mehrere verfassungswidrige Symbole und Parolen in Form von Graffiti an die Wand gesprüht. Eine entsprechende Graffitidose konnte durch die Polizei in Aalen sichergestellt werden. Zeugenhinweise werden unter 07361-5240 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd - Herlikofen: Unfall mit verletztem Fußgänger

Am Montagmittag war ein 68- jähriger Hyundai Fahrer auf der Egerländer Straße unterwegs als er aufgrund eines medizinischen Problems von der Fahrbahn abkam. Hier erfasste er zunächst einen 79- jährigen Fußgänger und kollidierte anschließend mit einem Stahlträger der dort befindlichen Bushaltestelle. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug und der Bushaltestelle entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell