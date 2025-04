Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Zeugen nach Überfall auf Wettbüro gesucht

Aalen (ots)

Am Montagabend kurz nach 23 Uhr betrat ein maskierter Mann ein Wettbüro in der Ringstraße und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeutete der Täter einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag und ergriff anschließend die Flucht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter ist 170-175 cm groß, trug eine dunkle Jogginghose mit weißen Seitenstreifen, eine dunkle Kapuzenjacke, dunkle Schuhe und war zur Tatzeit maskiert. Zeugen, die am Montagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kripo Waiblingen in Verbindung zu setzen.

