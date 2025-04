Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, unbekannte Person auf Grundstück

Aalen (ots)

Braunsbach: Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 19 Uhr befuhr eine 27-jährige Audi-Fahrerin die K2548 und wollte nach links auf die K2550 abbiegen. Hierbei kam sie auf die Fahrbahn einer 28-jährigen BMW-Fahrerin, welche bereits auf der K2550 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Rot am See: Unbekannte Person auf Grundstück

Am Montag betrat ein bislang Unbekannter ein umzäuntes Grundstück in der Hölderlinstraße, prüfte ob ein dort geparkter Pkw verschlossen war und schaute sich verdächtig um. Anschließend entwendete der Unbekannte eine dort platzierte Steinschildkröte. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposte Rot am See unter 07955 454 zu melden.

