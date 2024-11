Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (427/2024) Zigarettenautomat in Bonaforth durch Böller beschädigt - Polizei Hann. Münden ermittelt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Bonaforth, Am Felde Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 07.35 Uhr

BONAFORTH (jk) - An der Straße "Am Felde" in der Ortsmitte von Bonaforth (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Morgen des 22. Oktober (Dienstag) gegen 07.35 Uhr einen Zigarettenautomaten beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge zündeten die Sachbeschädiger einen Feuerwerkskörper im Ausgabeschacht des Gerätes. Dabei entstand nach Angaben eines Verantwortlichen ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Hinweise auf den oder die Täter geben können oder Personen gesehen haben, die eilig vom Tatort geflüchtet sind, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

